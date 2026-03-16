Referendum Nordio | Arcifiducioso che vinca il sì Libereremo le migliori energie della m

Il ministro Carlo Nordio esprime fiducia nel risultato del prossimo referendum sulla giustizia, dichiarando di essere ottimista che il sì prevalga alle urne. Mette in evidenza che la vittoria del sì consentirà di liberare le migliori energie del sistema. Il voto si avvicina e le scadenze per le urne sono ormai vicine.

AGI - Ancora pochi giorni al referendum sulla giustizia e il ministro Carlo Nordio è ottimista: "Confidiamo che vincerà il sì. La nostra reazione a questa vittoria, che riteniamo quasi certa, sarà quello di dimostrare a quelli che hanno insinuato che volessimo sottomettere la magistratura al potere dell'esecutivo, che è esattamente il contrario. Chiederemo alla magistratura, all' avvocatura e al mondo accademico, di sedersi ad un tavolo con noi per confrontarsi sulle leggi attuative. In modo da arrivare ad una riforma condivisa ". Il piano post-vittoria del sì. "E una volta che avrà vinto il sì, perché io sono arcifiducioso che vinca - ha precisato il Guardasigilli -, procederemo subito alle leggi attuative. 🔗 Leggi su Agi.it

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