Referendum Meloni | correnti magistratura strumento potere

Il premier ha commentato il ruolo delle correnti nella magistratura, affermando che sono strumenti simili ai partiti politici, utilizzati per nominare responsabili e difendere interessi specifici. Durante un intervento, ha sottolineato che le correnti rappresentano un mezzo di potere all’interno del sistema giudiziario. La sua analisi si concentra sulla funzione e l’influenza che queste formazioni esercitano nel panorama istituzionale.

Roma, 16 mar. (askanews) – “Le correnti servono, come servono i partiti politici, a nominare i propri responsabili e poi, diciamo, difendere i propri interessi”, “la corrente è fondamentalmente uno strumento di potere”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata a ‘Quarta Repubblica’ su Rete4, parlando della riforma della giustizia. “Nel momento in cui tu non hai più la facoltà di nominare i tuoi responsabili e non puoi più garantire che chi si aggrega alla corrente avanzerà più facilmente di carriera, o comunque avrà un occhio di riguardo quando ci sono le valutazioni per quello che riguarda il piano disciplinare, perché la gente si dovrebbe aggregare alle correnti?”, aggiunge. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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