Referendum Mantovano | non sottopone magistratura a politica

Il referente di un partito politico ha dichiarato che il referendum non deve coinvolgere la magistratura nella politica. Ha aggiunto che invita il presidente del consiglio a mantenere questa posizione e ha chiarito che non ci sono intenzioni di mettere sotto controllo le decisioni giudiziarie. La dichiarazione è stata rilasciata oggi a Roma, senza ulteriori commenti o dettagli sul contenuto del referendum.

Noi e l’Intelligenza Artificiale, domani incontro all’Arciconfraternita dei Pellegrini. Apre de Kerckhove Referendum, Mantovano: non si vota su governo. Vittoria no ipoteca su futuro Roma, 16 mar. (askanews) – “Io invito il presidente Monti, nei cui confronti ho grandissimo rispetto, e il segretario Landini a indicare un solo articolo, un solo comma, una sola parola, una sola virgola della riforma oggetto del Referendum di domenica e lunedì prossimi, da cui si può ricavare in qualche modo la sottoposizione della magistratura alla politica e l’alterazione della Costituzione”. Lo dichiara il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ospite della trasmissione ’10 Minuti’ su Rete4. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Referendum, Mantovano: «Riforma contro correnti e sciatteria. Dal No propaganda politica»Un passaggio «importante, cruciale», ma niente a che vedere con lo scenario «apocalittico» descritto dai sostenitori del No, che vedono la riforma... Il referendum non cambierà il mondo, ma migliorerà la magistratura. Parola di Mantovano“È importante andare sul merito della riforma e non nel contorno delle polemiche che non giovano alla consapevolezza di ciò che è in gioco, delle... Referendum giustizia, Bindi: Obiettivo è mettere magistratura sotto potere politico Una raccolta di contenuti su Referendum Mantovano non sottopone... Discussioni sull' argomento Referendum, il centrodestra si mobilita. E Meloni spinge la riforma: Superare le appartenenze; Giusi Bartolozzi, ira di Meloni. Il governo: Tenga a freno la lingua. E la fiducia è a tempo. Referendum, Mantovano: non sottopone magistratura a politicaRoma, 16 mar. (askanews) - 'Io invito il presidente Monti, nei cui confronti ho grandissimo rispetto, e il segretario Landini a indicare un ... notizie.tiscali.it Referendum, Mantovano: non si vota su governo. Vittoria no ipoteca su futuroRoma, 16 mar. (askanews) - 'Voglio ribadire quello che a cominciare da Giorgia Meloni, ma tutti gli esponenti del governo, la maggioranza hanno ... notizie.tiscali.it Il deputato di Fratelli d’Italia Aldo Mattia invita all’uso del “sistema clientelare” per vincere a tutti i costi il referendum. Delirio più totale! #aldomattia #fdi #referendum #iovotono - facebook.com facebook La Russa vedrà la famiglia nel bosco, ma dopo il referendum: "Stupito dalle polemiche". Di @zamnice26 x.com