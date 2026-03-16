Un leader sindacale torna a criticare le posizioni contrarie al referendum, accusando chi vuole modificare la Costituzione di spingere verso una deriva autoritaria. Durante un intervento pubblico, ha commentato anche le immagini di un incendio che ha coinvolto foto di due politici, definendole

"Il voto del referendum vede da una parte chi vuole applicare la Costituzione e difendere la democrazia di questo Paese e dall'altra chi invece la Costituzione la vuole cambiare in maniera autoritaria. Per questo è importante andare a votare e votare no". Ecco l'ultima boutada targata Maurizio Landini e detta a margine del seminario "Democrazia senza Lavoro, Lavoro senza Democrazia", in occasione dell'assemblea generale del Comitato Centrale della Fiom. In pratica, secondo il leader della Cgil, quelli che voteranno sì faranno parte della stessa barricata autoritaria. Anche quei tanti che da sinistra hanno annunciato il loro voto a favore del referendum. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Referendum, Landini ancora all'attacco: "Deriva autoritaria da chi vuole il Sì. Foto di Meloni e Nordio bruciate? Stupidate"

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