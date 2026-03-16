Referendum la protesta di Veronica davanti al ministero della Giustizia | Fate votare noi studenti fuorisede

Una studentessa fuori sede si è radunata questa mattina davanti al ministero della Giustizia a Roma, portando un cartello con la scritta “Sono una studentessa fuori sede e vorrei votare” e consegnando una lettera al presidente della Repubblica. La protesta è durata diverse ore, attirando l’attenzione dei passanti e dei media locali.

È rimasta in protesta per tutta la mattina davanti al ministero della Giustizia, a Roma: nelle mani un cartello con scritto “Sono una studentessa fuori sede e vorrei votare”, ha scritto anche una lettera al presidente della Repubblica. Poi le hanno intimato di andar via. “Sarei voluta rimanere lì tutto il giorno, però a un certo punto mi hanno detto, appunto, che non potevo stare lì, che o me ne andavo o mi spostavano. Sono andata via, ma l’idea domani è ricominciare”. Veronica ha 23 anni, originaria dell’Emilia Romagna, studia Cooperazione Internazionale alla Sapienza di Roma. Sta ancora cercando di capire se riuscirà a tornare a casa per votare il 22 e il 23 marzo al referendum sulla giustizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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