Referendum la Lega a Caserta per le ragioni del Sì | confronto con il sottosegretario Ostellari

La Lega ha organizzato un incontro a Caserta per discutere delle ragioni del Sì in vista del referendum confermativo sulla riforma dell’ordinamento giudiziario. Durante l’evento, il sottosegretario ha avuto un confronto diretto con cittadini e rappresentanti delle istituzioni, offrendo chiarimenti sulla proposta di modifica. L’appuntamento si è svolto a pochi giorni dalla consultazione elettorale, coinvolgendo diverse figure locali e attivisti del partito.

Tempo di lettura: 2 minuti Un momento di confronto diretto con i cittadini e le istituzioni per fare il punto sulla riforma dell’ordinamento giudiziario in vista del Referendum confermativo che tra meno di una settimana chiamerà alle urne milioni di italiani. Mercoledì 18 marzo, alle ore 17:30, presso il locale Vovo Pacomio (Via Mazzini, 24), nel centro di Caserta, la Lega Campania promuove l’evento dal titolo “L’aperiforma della Giustizia”. L’iniziativa si propone di illustrare le principali novità legislative e il percorso di riforma intrapreso dal Governo, attraverso le voci di autorevoli esponenti della politica, della magistratura e del mondo accademico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Referendum, la Lega a Caserta per le ragioni del Sì: confronto con il sottosegretario Ostellari Articoli correlati La Lega in prima linea per il ’Sì’. Il sottosegretario Ostellari spinge: "Stop a correnti e condizionamenti"In vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo a Pistoia, presso il ‘Quisicosa Caffè’ in galleria Vittorio Emanuele II, il Sottosegretario... Verso il referendum sulla giustizia, ad Avellino confronto tra chi sostiene le ragioni del "Sì" e chi le ragioni del "No"L’Ordine degli Avvocati di Avellino apre le porte al dibattito pubblico in vista dell'importante appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo. Approfondimenti e contenuti su Referendum la Lega a Caserta per le... Temi più discussi: L’irritazione della Lega: Da Meloni poco coinvolgimento sul referendum; Referendum giustizia, nel weekend gazebo infomativo a sostegno del Sì organizzato dalla Lega Lamezia; Referendum giustizia: la Lega di Lecco mobilitata sul territorio per sostenere il SÌ; Verso il referendum, Morrone (Lega): Le imprese votano a maggioranza 'sì'. Referendum, incontro della Lega con giuristi per il sì Battaglia di buon senso e giustiziaAll’Euro Hotel confronto con avvocati e giuristi in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Intervento in video della senatrice Giulia ... piacenzasera.it Referendum giustizia, Lega in piazza per il Sì con 1.500 gazebo | La campagna per la riforma tra la genteLega intensifica la campagna per il referendum giustizia del 22-23 marzo 2026 con gazebo e incontri in tutta Italia per promuovere il Sì alla riforma ... ilsussidiario.net Il referendum, spiegato punto per punto: Dataroom, di Milena Gabanelli e Luigi Ferrarella - facebook.com facebook Da Travaglio al PM cacciato: io, cittadino nel tritacarne 1 Referendum giustizia, 6 giorni al voto. Il diario del Sì del direttore del Riformista @claudiovelardi x.com