Referendum il ministro Nordio in Toscana | Auspico un clima pacato Basta fake news e pregiudizi

Da lanazione.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro Nordio è intervenuto in Toscana per parlare del referendum, affermando di sperare in un clima pacato. Ha sottolineato che l’informazione attuale non è sufficiente e che è stata distorta da pregiudizi e fake news, tra cui quella secondo cui si vorrebbe mettere la magistratura sotto il controllo del potere esecutivo. Nordio ha invitato a evitare tensioni e a mantenere un confronto sereno.

Grosseto, 16 marzo 2026 – Sul referendum "secondo me non c'è ancora un'adeguata informazione. Informazione che è stata alterata da una serie di pregiudizi e anche di fake news, come quella che vorremmo sottoporre la magistratura al potere esecutivo. Il mio invito è duplice. Prima informiamoci tutti bene e poi andiamo a votare. Non voglio nemmeno fare propaganda per l'uno o per l'altro". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine di una iniziativa a Grosseto per il Sì al referendum. Siamo alla settimana finale prima del voto di domenica 22 e lunedì 23 marzo.  Referendum giustizia, Matteo Renzi: “In aula ho detto che mi astenevo. Ai nostri elettori libertà di scegliere” "Dico soltanto informiamoci e votiamo la necessità - ha aggiunto Nordio nel suo intervento -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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