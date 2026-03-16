Il ministro ha visitato la città in occasione del referendum di maggio, sostenendo il sì alla riforma. Nel frattempo, i sostenitori del no stanno intensificando le loro attività per promuovere le proprie posizioni. Le urne di maggio rappresentano un momento importante, anche se si tratta di un’anteprima rispetto al voto ufficiale, che si terrà tra qualche settimana.

Le urne di maggio "debuttano" con un’anteprima. Certo per ragioni diverse, ma in fondo il seggio elettorale è lo stesso. La tornata che chiama gli aretini alle urne si apre con il referendum sulla giustizia. Che nella settimana decisiva prima del voto infiamma il dibattito tra il fronte del Sì e quello del No. Stand fissi ai mercati e una miriade di appuntamenti in città e in provincia. Oggi è il giorno del ministro Carlo Nordio che ad Arezzo presenta le ragioni del voto confermativo sulla riforma varata dal governo. Lo farà nel pomeriggio (dalle 15,30) al Minerva nell’ambito dell’incontro promosso dal Comitato "Sì Riforma". "L’iniziativa... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Referendum, il giorno del ministro. Nordio in città per il sì alla riforma. Ma anche il no moltiplica gli sforzi

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