Referendum il fronte del No Sorgi | Nessun effetto se non il controllo del governo sui magistrati

Il 22 e 23 marzo si svolge il referendum costituzionale sulla giustizia, con due quesiti principali: la riforma del Consiglio superiore della magistratura e la separazione tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri. Il fronte del No, rappresentato da alcuni esponenti, sostiene che la modifica non produrrà effetti concreti, ma potrebbe aumentare il controllo del governo sui magistrati.

Il 22 e 23 marzo si vota per il referendum costituzionale sulla giustizia, in particolare sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura e sulla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti (pubblici ministeri). Chi vota ‘No’ vota per il mantenimento della situazione attuale e contro la riforma, già votata dal Parlamento, che introduce la separazione delle carriere (mediante due Csm), il sorteggio dei membri del Csm e la costituzione di una corte disciplinare. A spiegare la ragioni del No è Carlo Sorgi, coordinatore del comitato “Meglio dire No” di Forlì-Cesena. "La legge Nordio non è una riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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