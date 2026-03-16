Referendum giustizia tre motivi sostanziali per votare no

Il 22 e 23 marzo 2026 si terrà un referendum sulla riforma Nordio, una legge di riforma costituzionale della magistratura. La decisione riguarda se confermare o bocciare questa modifica. La nota di Bruno Carrà, membro dell’Esecutivo della Camera del Lavoro di Piacenza, invita a considerare tre motivi principali per votare no. La scelta coinvolge i cittadini in un momento di importante confronto sul sistema giudiziario.

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Bruno Carrà, componente Esecutivo della Camera del Lavoro Territoriale della Cgil di Piacenza Col referendum del 22-23 marzo 2026 siamo chiamati a confermare o bocciare la cosiddetta “riforma Nordio”, cioè la legge di riforma costituzionale della magistratura recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» del 30 ottobre 2025. Una riforma costituzionale che pone rilevanti problemi di metodo e di merito.Questa legge modifica sette articoli della Costituzione e prevede, in sintesi:A) l’istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura (CSM), uno per... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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