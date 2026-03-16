A Napoli si prepara un fine settimana intenso in vista del referendum sulla giustizia con la partecipazione di figure politiche di rilievo. Martedì sarà presente la leader del PD, e il giorno successivo interverrà il numero uno del partito. La città si anima con eventi e incontri pubblici per discutere le diverse posizioni sui temi proposti dal referendum.

A metà settimana Napoli diventa il ring in vista del referendum sulla giustizia. Martedì è il turno della leader del Pd Elly Schlein, il giorno dopo del numero uno dell’M5s Giuseppe Conte e del ministro Carlo Nordio, che della riforma è il principale promotore. I primi due in città per iniziative per il No, il ministro invece in veste istituzionale per la celebrazione della fondazione del corpo di polizia penitenziaria. Ma è ovvio che a margine ribadirà le ragioni del Sì alla riforma voluta dal centrodestra e che gli italiani voteranno domenica e lunedì prossimi. È lo sprint finale insomma e per il Pd si tratta della chiusura del Sud della campagna referendaria, il giorno prima del rush finale a Roma con tutti i big del centrosinistra sullo stesso palco. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Referendum giustizia, la sfida arriva a Napoli: ecco i big di Sì e No

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