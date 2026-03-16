A pochi giorni dal voto, i leader si preparano a partecipare a diversi eventi pubblici come piazze, gazebo e distribuzione di volantini, mentre sui social si moltiplicano meme e reel a sostegno di tesi opposte. Nei giorni antecedenti il referendum sulla giustizia, si susseguono anche scambi di accuse e cambi di posizione che vengono condivisi attraverso post online.

Piazze, gazebo, volantini; ma anche meme, reel a supporto dell’una o dell’altra tesi, cambi di posizione rinfacciati a suon di post ‘invecchiati male’. Mancano sette giorni al voto del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia e partiti e comitati elettorali si preparano al tutto per tutto. Gli appuntamenti con i partiti di opposizione. Elly Schlein e Stefano Bonaccini scelgono di giocare ‘in casa’, a Bologna, l’ultima domenica a disposizione. “Voglio rispondere al ministro Nordio: noi vinceremo questo referendum e poi vinceremo le elezioni politiche, andremo al governo e vogliamo essere controllati, perché in democrazia funziona così. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum Giustizia 2026, gli appuntamenti dei leader a pochi giorni dal voto

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