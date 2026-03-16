Giuseppe Conte ha partecipato a un evento alla Federico II di Napoli, dove ha espresso il suo sostegno al fronte del no in vista del referendum del 18 marzo. Durante l'incontro ha illustrato le ragioni della sua posizione, attirando l'attenzione degli studenti e dei presenti. L'intervento si è concentrato sulla discussione del quesito referendario senza entrare in analisi o opinioni personali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Mercoledì 18 marzo, dalle 10:30, l’Università Federico II di Napoli ospiterà un’importante iniziativa politica e accademica. Una piazza di confronto che coinvolgerà Giuseppe Conte, ex Premier e attuale leader del Movimento Cinque Stelle. L’incontro si svolgerà nell’Aula Amirante del Dipartimento di Giurisprudenza, situato in Via Porta di Massa, 32. Questo evento ambisce a chiarire i quesiti del referendum in arrivo e a stimolare una partecipazione attiva e consapevole tra gli studenti e i cittadini. Il convegno, intitolato “Verso il Referendum – Confronto trasversale per una partecipazione consapevole”, si propone come un’importante analisi tecnica e politica, lontana dalla mera propaganda elettorale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Referendum: Giuseppe Conte alla Federico II presenta il fronte del NO con passione.

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