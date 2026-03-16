Referendum Comitato Società Civile per il no | Il 18 marzo tutti in piazza

Il Comitato Società Civile per il No nel referendum costituzionale annuncia che il 18 marzo si riunirà in piazza del Popolo a Roma per concludere la campagna referendaria. La manifestazione vede coinvolti vari attivisti e cittadini che si oppongono alla riforma costituzionale proposta. L’appuntamento è stato comunicato attraverso una nota ufficiale del comitato.

Elly Schlein ROMA – Il Comitato ‘Società Civile per il No nel referendum costituzionale’ chiude, il 18 marzo in piazza del Popolo a Roma, la campagna referendaria. Come riferisce lo stesso Comitato Massimo Cirri, conduttore della trasmissione radiofonica Caterpillar, e Benedetta Tobagi, storica e scrittrice, condurranno il pomeriggio. Tante le presenze sul palco di piazza del Popolo mercoledì 18 marzo dalle 17 alle 20 “per dire un convinto No alla controriforma costituzionale sulla giustizia”. ”Hanno accettato in molti l’invito del Comitato ‘Società Civile per il No nel referendum costituzionale – sottolinea il Comitato – Il sindaco di Roma e presidente di Ali Roberto Gualtieri interverrà e guiderà una delegazione di sindaci dell’Associazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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