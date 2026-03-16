Referendum 22 e 23 marzo 2026 tariffe agevolate per votare nel comune di iscrizione elettorale

Il Ministero dell'Interno ha annunciato che per il referendum sulla giustizia previsto il 22 e 23 marzo 2026 verranno applicate tariffe agevolate agli elettori che voteranno nel loro comune di iscrizione. La circolare n. 19 del 18 febbraio 2026 stabilisce queste agevolazioni per incentivare la partecipazione alle urne. La misura riguarda tutti gli elettori iscritti nei rispettivi comuni di residenza.

Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026: con circolare n. 19 del 18 febbraio 2026 il Ministero dell'Interno ha previsto tariffe agevolate per gli elettori che si recheranno a votare nel comune di iscrizione elettorale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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In previsione del referendum del 22 e 23 marzo, il ministero dell'Interno ha reso pubbliche quali saranno le tariffe agevolate per gli elettori che si recheranno a votare nel proprio Comune di iscrizione elettorale. Sono previsti sconti sui biglietti di treni e aerei, m - facebook.com facebook

Ascoltate le motivazioni di voto per il SI al Referendum Giustizia di @Arturo_Parisi, che da sempre interpreta il meglio di un centrosinistra riformista e contro i populismi, di destra come di sinistra. Non è una sorpresa la sua dichiarazione di voto per il SI x.com