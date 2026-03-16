Il 16 marzo 2026, studenti e rappresentanti della giustizia si incontrano al liceo Cannizzaro di Palermo per discutere del referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo. L’appuntamento, organizzato dall’istituto, coinvolge diverse classi e professionisti del settore giudiziario, offrendo un momento di confronto diretto e informativo sui temi della consultazione popolare.

Il 16 marzo 2026, presso il liceo Cannizzaro di Palermo, si svolge un incontro cruciale in vista del referendum costituzionale fissato per il 22 e 23 dello stesso mese. L’evento vede la presenza di due figure chiave della giustizia italiana: il procuratore Maurizio De Lucia e l’avvocato Francesco Greco, presidente del Consiglio nazionale forense. Questa iniziativa, curata dalla docente Giusi Marchisotta, mira a trasformare gli studenti in cittadini attivi capaci di comprendere le implicazioni di una riforma che ridefinisce l’equilibrio tra i poteri statali. L’incontro non è una semplice lezione frontale ma un dibattito strutturato su sette articoli specifici della Costituzione oggetto di modifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Referendum 2026: studenti e giustizia al Cannizzaro

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