Rebecca Di Marzio in finale a Bruxelles | giovane pianista della Music & Art Academy di Chieti tra i talenti internazionali

La giovane pianista della Music & Art Academy di Chieti ha raggiunto la finale del concorso internazionale “Merci Maestro” a Bruxelles, che si svolgerà dall’8 al 12 aprile. A soli dieci anni, si prepara a esibirsi su un palcoscenico internazionale, dopo aver superato le fasi preliminari della competizione. La partecipazione rappresenta un importante traguardo per il suo percorso artistico.

A soli 10 anni vola al concorso “Merci Maestro”. Seguita dal maestro Yuri Sablone all’interno dell’accademia diretta dal maestro Giuliano Mazzoccante, non è nuova a risultati di rilievo Dieci anni e già un palcoscenico internazionale davanti. La giovane pianista teatina Rebecca Di Marzio ha conquistato la finale del concorso internazionale per giovani pianisti “Merci Maestro”, in programma a Bruxelles dall’8 al 12 aprile. Un risultato che la proietta tra i talenti emergenti della musica classica, in una competizione che vedrà la partecipazione di giovani artisti provenienti da 29 Paesi. Un traguardo importante non solo per la giovane musicista, ma anche per la Music & Art International Academy di Chieti, realtà formativa guidata dal maestro Giuliano Mazzoccante e sempre più presente nei circuiti musicali nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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