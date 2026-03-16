Durante la partita tra Real Madrid e Manchester City dell’11 marzo 2026, alcuni ultras del club spagnolo hanno intonato un coro omofobo rivolto all’allenatore avversario. La gara si è conclusa con una vittoria netta del Real Madrid. Nessun altro dettaglio o commento è stato riportato riguardo all’episodio durante la partita.

La partita svoltasi l’11 marzo 2026 tra Real Madrid e Manchester City si è conclusa con una vittoria schiacciante del Madrid. Nonostante ciò si porta alle spalle una sconfitta che non ha nulla a che vedere con la competizione. L’ambiente calcistico, in cui emergono frequentemente episodi omofobi, sessisti e razzisti, è nuovamente diventato teatro si eventi analoghi. Questa volta la tifoseria del Manchester City ha preso di mira l’allenatore Pep Guardiola con un coro omofobo e legato all’HIV. I video testimoniano la bassezza degli Ultras, ma ad oggi le autorità non hanno ancora preso provvedimenti. Fuori lo stadio Santiago Bernabéu, a Madrid, prima del calcio d’inizio gli Ultras del Real Madrid hanno intonato un coro rivolto a Guardiola, l’attuale allenatore del City. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Real Madrid, gli Ultras intonano un coro omofobo rivolto a Guardiola

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