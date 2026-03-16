Ravenna | i Carabinieri trasformano un’auto in presidio

A Ravenna, i Carabinieri hanno messo in funzione una Stazione Mobile, posizionandola nei giardini Speyer e vicino alla stazione ferroviaria. L’auto trasformata in presidio serve a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nel centro città e nelle zone di maggiore passaggio. Questa iniziativa mira a migliorare la sicurezza urbana attraverso un intervento più immediato e visibile.

La sicurezza urbana a Ravenna riceve un nuovo impulso operativo con l’attivazione di una Stazione Mobile dei Carabinieri posizionata strategicamente nei giardini Speyer e presso la stazione ferroviaria. Questa iniziativa, gestita dal Comando Provinciale, punta a trasformare un veicolo in un presidio fisso per contrastare lo spaccio e il degrado sociale in un nodo nevralgico della città. L’intervento non è casuale ma risponde alla necessità di fornire una risposta tangibile alle richieste di chi vive o transita quotidianamente in quell’area sensibile. La scelta del luogo riflette la consapevolezza che il quadrilatero della stazione rappresenta un punto critico dove pendolari, turisti e studenti si incrociano costantemente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ravenna: i Carabinieri trasformano un’auto in presidio Articoli correlati Medici indagati a Ravenna, presidio dei colleghi davanti al Bufalini: "Vicini a chi lavora nella sanità pubblica"Un presidio di solidarietà a sostegno del personale sanitario del reparto di Malattie Infettive di Ravenna, perquisito nei giorni scorsi nel quadro... Altri aggiornamenti su Ravenna i Carabinieri trasformano... Discussioni sull' argomento RAVENNA: Stazione mobile dei carabinieri vicino ai giardini Speyer | FOTO; FAENZA: Truffa del finto carabiniere a Solarolo. Alla Stazione ferroviaria di Ravenna arriva un nuovo presidio dei CarabinieriVicinanza, ascolto e prevenzione. Sono queste le parole chiave che guidano i servizi di prossimità dell’Arma dei Carabinieri nelle aree maggiormente frequentate e sensibili della città. ravenna24ore.it Sicurezza a Ravenna, stazione mobile dei Carabinieri operativa alla stazioneVicinanza, ascolto e prevenzione. A Ravenna sono queste le parole chiave che guidano i servizi di prossimità dell’Arma dei Carabinieri nelle aree ... corriereromagna.it PalaCatania, piove dentro: Ravenna vince 3-1 tra le polemiche facebook Ravenna, i medici indagati per i falsi certificati dei migranti. La difesa dei colleghi: «Solo giudizi clinici, la politica stia fuori» x.com