RadioRai è al centro di una polemica dopo che il Comitato di redazione ha accusato Annalisa Chirico di aver sostenuto pubblicamente il Sì al Referendum. La vicenda viene descritta come un episodio preoccupante che contribuisce a un clima di tensione all’interno dell’azienda, che viene definita come una “Radio del regime di tele Meloni”. La questione ha suscitato reazioni e discussioni tra i dipendenti.

Una vicenda “preoccupante” che segna “l’ennesimo grave episodio” in una Rai che “sta diventando una sorta di Radio del regime di tele Meloni”. È l’accusa dei parlamentari del Pd della Commissione di Vigilanza Rai nei confronti dei “comportamenti” di Annalisa Chirico. E ora i dem – come anche il Comitato del Giornale Radio Rai – ne chiedono conto al direttore di Radio Rai 1, l’emittente che trasmette Ping Pong, la trasmissione della giornalista. Le viene concesso, sostiene il Pd, di “esprimere opinioni politiche, sul referendum, ergendosi a rappresentante della destra di governo, piuttosto che giornalista e conduttrice radiofonica imparziale e democratica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - RadioRai, Annalisa Chirico nella bufera. Il Comitato di redazione: “Militante per il Sì al Referendum”

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