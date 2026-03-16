Radio Gamec lancia la sua ultima puntata La Guerra di Gaza e approda a Venezia con un nuovo progetto

Radio Gamec presenta la sua ultima puntata intitolata “La Guerra di Gaza”, disponibile da mercoledì 18 marzo sui canali digitali della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo. La puntata fa parte della stagione Radio Gamec 30+ e si concentra sui grandi cambiamenti storici recenti. Nel frattempo, la radio approda a Venezia con un nuovo progetto.

Bergamo. Sarà online da mercoledì 18 marzo, sui diversi canali del museo, l’ultima puntata di Radio Gamec 30+, la stagione della piattaforma digitale della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo dedicata ai grandi cambiamenti che hanno segnato la storia recente. L’episodio “ La Guerra di Gaza ” verrà pubblicato in occasione della Giornata nazionale delle vittime del Covid 19, a sei anni dall’avvio della radio, nata nel 2020 in risposta all’emergenza sanitaria nella città di Bergamo. Un progetto editoriale in continua evoluzione, Radio Gamec si è affermata, nel corso degli anni, uno spazio di confronto e approfondimento, dando voce a protagoniste e protagonisti della cultura contemporanea internazionale e della vita pubblica locale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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