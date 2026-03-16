Domenica 15 marzo nella chiesa di San Bernardino a Milano, cristiani e musulmani hanno partecipato insieme all’Iftar, il momento della rottura del digiuno durante il Ramadan. Dopo aver pregato, i partecipanti si sono seduti allo stesso tavolo, condividendo un momento di convivialità e rispetto reciproco. L’evento ha visto coinvolti rappresentanti delle due comunità religiose, che hanno unito le loro tradizioni in un gesto di fratellanza.

Pregare insieme e poi sedersi allo stesso tavolo. Domenica 15 marzo, nella chiesa di San Bernardino in via Lanzone a Milano, cristiani e musulmani hanno condiviso l’Iftar, la rottura quotidiana del digiuno durante il Ramadan. Un momento organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio insieme a oltre una dozzina di realtà islamiche della città. L’iniziativa cade in un periodo particolare dell’anno: il Ramadan per i musulmani e la Quaresima per i cristiani. Due tempi religiosi segnati dal digiuno e dalla riflessione che, in questo caso, si sono incrociati trasformandosi in un momento di dialogo interreligioso. Un gesto, come spiegano gli organizzatori, che arriva mentre il mondo continua a essere attraversato da guerre e tensioni, dalle morti nel Mediterraneo ai conflitti che attraversano il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Radaman e Quaresima, a Milano cristiani e musulmani rompono insieme il digiuno: l’Iftar come segno di pace

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