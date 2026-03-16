Qui Atalanta Palladino ha convinto tutti | pronto il rinnovo

Raffaele Palladino, dopo i primi quattro mesi sulla panchina dell'Atalanta, ha raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto. La società ha deciso di procedere con questa scelta in seguito alle sue prestazioni e al lavoro svolto finora. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il nuovo accordo dovrebbe rafforzare la continuità tecnica della squadra.

Nei suoi primi quattro mesi sulla panchina atalantina, Raffaele Palladino ha già convinto tutti e dimostrato di avere le qualità per aprire un nuovo ciclo pluriennale in nerazzurro. Dal 2010, dal ritorno dei Percassi al timone societario, la Dea vincola i suoi allenatori (cinque in sedici anni, considerando Colantuono e Reja prima di Gasperini) con contratti triennali, adeguati per avere sempre 36 mesi di scadenza e poter appunto programmare il lavoro su più stagioni. Gasperini, dal 2016 al 2023, ha rinnovato annualmente per avere una scadenza triennale. Juri, la scorsa estate al momento del suo ingaggio aveva firmato fino al 2028, mentre Palladino, a novembre, subentrando al croato, aveva siglato un contratto di un anno e mezzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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