Quattro scialpinisti travolti da una valanga | 2 sono bresciani un ferito in ospedale

Quattro scialpinisti sono stati coinvolti in un incidente sulla Rava della Vespa, nel versante pescarese della Maiella in Abruzzo. Due di loro sono bresciani e due veronesi. Durante la discesa, una valanga ha travolto il gruppo e uno di loro, un uomo di 37 anni, è rimasto ferito con un trauma e portato in ospedale. Gli altri sono stati soccorsi e assistiti sul posto.

L'incidente è avvenuto domenica intorno alle 11.30, quando la centrale operativa ha attivato l'allarme. Un primo tentativo di avvicinamento con l'elisoccorso da Pescara è stato annullato a causa del maltempo: le squadre di terra del Soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo hanno quindi raggiunto il gruppo affrontando un lungo avvicinamento su neve, con circa 800 metri di dislivello positivo, in coordinamento con il Tco (Tecnico di centrale operativa) del Cnsas, il Corpo nazionale di Soccorso alpino e speleologico. Tre scialpinisti sono rimasti fortunatamente illesi, mentre il quarto – il bresciano – come detto ha riportato un trauma a una caviglia: stabilizzato e imbarellato, è stato trasportato a valle in barella, gli altri tre sono stati invece accompagnati dai tecnici. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Articoli correlati

Scialpinisti travolti da una valanga a Punta Leysser in Valle d'Aosta, un morto e un ferito dopo il distaccoUn’altra tragedia consumata in montagna: una valanga si è distaccata in Valle d’Aosta e ha travolto due scialpinisti che si trovavano sotto Punta...

Valle d’Aosta, scialpinisti travolti da valanga a Punta Leysser: soccorso alpino complesso, un ferito grave.Valle d’Aosta, Valanga a Punta Leysser: Due Scialpinisti Feriti, Soccorso Complesso Una valanga si è staccata oggi, 19 febbraio 2026, a Punta...

Approfondimenti e contenuti su Quattro scialpinisti

Temi più discussi: Quattro scialpinisti travolti da una slavina sul versante pescarese della Maiella: recuperato un ferito [FOTO - VIDEO]; Travolti da una valanga sulla Maiella, quattro alpinisti salvati in condizioni proibitive; Valanga sulla Maiella: quattro scialpinisti salvati dal Soccorso Alpino nella Rava della Vespa; Valanga sulla Maiella, salvati scialpinisti bresciani.

Allarme valanghe, quattro scialpinisti travolti, uno ferito. Lo spettacolare salvataggio sulla MaiellaL'Aquila. Valanga travolge 4 scialpinisti, un ferito: spettacolare salvataggio. Momenti di paura ieri in montagna, sulla Maiella, dove una valanga ... marsicalive.it

Maiella, valanga travolge quattro scialpinisti: un feritoUn gruppo di quattro scialpinisti delle province di Brescia e Verona è stato travolto da una valanga sulla Maiella, lungo la Rava della Vespa sul versante pescarese. Raggiunti dal Corpo Nazionale Socc ... tg24.sky.it

Lungo e complesso intervento sulla Maiella, lungo la Rava della Vespa, per soccorrere quattro scialpinisti del Nord Italia (province di Brescia e Verona) rimasti coinvolti in una valanga durante una salita #Abruzzo #Montagna - facebook.com facebook