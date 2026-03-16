Quattro punti fondamentali sulla riforma di Nordio Il primo | tradisce platealmente lo spirito della Carta

Il referendum del 22-23 marzo riguarda la proposta di separare le carriere tra pm e giudici. Quattro punti chiave sono stati evidenziati, tra cui uno che, secondo alcuni, si discosta dallo spirito della Costituzione. La discussione si concentra su queste questioni e sulle implicazioni di una decisione che coinvolge il sistema giudiziario e le modalità di selezione e funzionamento delle componenti coinvolte.

I punti fondamentali su cui occorre riflettere, dovendo scegliere tra il Sì e il No nel voto del 22-23 marzo sul referendum riguardante la separazione delle carriere fra pm e giudici, sono almeno quattro. 1) I padri costituenti hanno discusso parola per parola ogni singolo articolo della Carta, ricercando insieme soluzioni che fossero nell’interesse di tutti, mai imposte dagli uni agli altri facendo valere rapporti di forza. La riforma della separazione invece è stata scritta dal governo che ha poi impedito al Parlamento di intervenire, escludendo qualunque possibilità di discuterla e modificarla, anche solo con un emendamento su una semplice virgola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Quattro punti fondamentali sulla riforma di Nordio. Il primo: tradisce platealmente lo spirito della Carta Articoli correlati Leggi anche: Costituito il comitato "Abruzzo per il sì" della Lega a sostegno della riforma Nordio sulla giustizia Referendum, sondaggi trionfali per il Sì alla riforma Nordio: diciotto punti di vantaggio sul NoSondaggio trionfale per i sostenitori della riforma Nordio, in vista del referendum del 22 e del 23 marzo. Aggiornamenti e notizie su Quattro punti Discussioni sull' argomento Cantù-Napoli 94-77: highlights LBA; Promozione, l'Atletico Maida batte il fanalino di coda Bianco e resta a +4 sulla zona play-out; Volley Femminile Serie B1 - La Lasersoft fa suo il derby con Forlì (3-1); Quattro gol alla corazzata Monza, lo Spezia esce in velocità dalla curva più stretta del campionato. La Floriagafir perde con il Ponsacco e stavolta la Sestese non fallisce il sorpasso in testa a sette giorni dallo scontro diretto. Attenzione anche all'Affrico, distante solo quattro punti dal primo posto... Ecco cos'è successo questo pomeriggio negli Juniores region - facebook.com facebook Analisi Quattro punti di scarto all’andata, sempre con la palla in mano per andare all’over time, due l’altra sera nel posticipo dell’Allianz Cloud x.com