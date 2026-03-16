Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera 16 marzo 2026

Stasera, 16 marzo 2026, su Rete 4 va in onda Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro. La trasmissione prevede la presenza di diversi ospiti, i cui nomi non sono ancora stati comunicati, e si concentrerà su temi di attualità e approfondimenti di settore. La puntata verrà trasmessa come di consueto in prima serata.

. Questa sera, lunedì 16 marzo 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 16 marzo 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata, l’attualità con un’intervista al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A seguire, un’ampia pagina sul referendum nell’ultima settimana della campagna elettorale e, infine, l’escalation militare in Iran e le possibili ripercussioni in Italia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 16 marzo 2026 Articoli correlati Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 16 febbraio 2026Questa sera, lunedì 16 febbraio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 2 marzo 2026Questa sera, lunedì 2 marzo 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Tutti gli aggiornamenti su Quarta Repubblica Temi più discussi: Quarta Repubblica stasera 9 marzo: dal conflitto in Iran analizzato dall'ex direttore della Cia al referendum giustizia; Quarta Repubblica; 1200 giorni di carcere. Ero innocente; Quarta Repubblica del 9 marzo alle 21.25 su Rete 4: il conflitto in Iran e i risvolti politici in Italia. Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 9 marzo 2026Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 9 marzo 2026, in onda su Rete 4 alle ore 21,25. Scopri di più ... tpi.it Quarta Repubblica stasera 16 marzo: referendum giustizia e intervista a Giorgia MeloniSeguirà un nuovo approfondimento sul referendum giustizia nell'ultima settimana della campagna elettorale. Infine l'escalation militare in Iran e le possibili ripercussioni in Italia. corrieredellumbria.it Stasera il Presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni in studio con @NicolaPorro alle 21.30 su #Rete4. #quartarepubblica x.com #QuartaRepubblica, in prima serata su #Rete4 con Nicola Porro - facebook.com facebook