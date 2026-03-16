Quando un tweet aumenta la tensione

In un contesto di crescente tensione e volatilità, gli operatori finanziari si trovano a monitorare attentamente ogni movimento del mercato. Ogni notizia viene valutata con attenzione, poiché può scatenare reazioni rapide e imprevedibili. La sensazione di incertezza si fa sentire, portando a un clima di attesa e di nervosismo tra chi opera quotidianamente in questo settore.

Biocchi Con tensione e volatilità di nuovo protagoniste, gli operatori cercano disperatamente appigli e ogni notizia può essere un possibile detonatore. Scenario assurdo? No. È il tipico contesto in cui l’equilibrio diventa fragile quando si perde la bussola nei mercati nervosi. Oggi poi che siamo sempre più dipendenti dai social, basta anche solo un tweet di “qualcuno che conta” per generare oscillazioni impressionanti. E visto che Trump per primo ha l’abitudine di lanciare i suoi strali tramite il suo social Truth, il gioco è presto fatto: basta un commento e voilà, ecco un potente market mover. L’ennesimo esempio l’abbiamo visto col calo del petrolio da circa 120 a poco più di 80 dollari al barile in poche ore, complice una sua esternazione alla CBS. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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