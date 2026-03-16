Quando l’arte diventa quinta colonna del regime neosovietico putiniano

Nel 1977 la Biennale di Venezia dedicò un intero mese di eventi al dissenso in Unione Sovietica. La manifestazione attirò l’attenzione internazionale su questioni politiche e sociali legate al regime sovietico. Artisti e curatori organizzarono mostre e incontri focalizzati sulle restrizioni e sulle opposizioni culturali nel paese. La scelta suscitò reazioni e riflessioni sul ruolo dell’arte come strumento di critica politica.

Nel 1977 la Biennale di Venezia decise di dedicare un intero mese di eventi a un tema esplosivo: il dissenso in Unione Sovietica. E così si svolse la «Biennale del Dissenso», un capolavoro politico, anzi geopolitico oltre che artistico e culturale. Al governo c’era un monocolore democristiano guidato da Andreotti con il sostegno esterno anche del PCI (con la formula della «non sfiducia» finalizzata alla «solidarietà nazionale»), e la Biennale era diretta dal socialista Carlo Ripa di Meana, che promosse un’iniziativa non solo antisovietica ma anche anticomunista, la quale ebbe il merito di portare allo scoperto ciò che la destra italiana... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Quando l’arte diventa quinta colonna del regime neosovietico putiniano Articoli correlati Leggi anche: “Amori Tossici. Quando l’amore diventa prigione”: l’ultimo libro di Antonella Colonna Vilasi Quando l’arte del presepe diventa cura e inclusione: al San Gerardo il lavoro della CRAAlla Comunità Riabilitativa Psichiatrica dell’IRCCS San Gerardo, la riabilitazione non passa soltanto attraverso terapie e percorsi clinici, ma anche... Aggiornamenti e contenuti dedicati a arte diventa Temi più discussi: Quando l’arte diventa rinascita: l’8 marzo di Ylenia Paladino e Stefania Romito; QUANDO LA COSTITUZIONE DIVENTA ARTE CIVICA; Quando investire in arte diventa esperienza culturale; Quando il gioiello diventa arte. Quando l’arte diventa gioco: Mazzucchelli e Morella in mostra a Palazzo LombardiaFino al 16 ottobre, presso Palazzo Lombardia, sede istituzionale della giunta regionale, a Milano, sarà possibile visitare la mostra LUDI – L’arte è un abbraccio, esposizione concepita come un dialogo ... exibart.com Quando l’arte diventa prevenzione: a Roma la seconda edizione di FarmaCreaIn occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS, al Museo MAXXI di Roma si svolge la seconda edizione di FarmaCrea, l’appuntamento promosso da MondoFarmacia, associazione di farmacisti indipendenti ... exibart.com Quando l’arte diventa arredo. Questo splendido vaso in ceramica alto 40 cm ispirato alla Monna Lisa trasforma ogni ambiente in una piccola galleria di design. Linee artistiche, colori pastello e una composizione floreale delicata che esalta la sua eleganza. Ai - facebook.com facebook Tirano, la Settima Arte diventa podcast: Mattia Agostinali presenta “Larcenies of Time” x.com