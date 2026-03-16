quando la sinistra era per la separazione delle carriere

Il giornalista ringrazia il direttore per avergli chiesto di scrivere la seconda e ultima parte di un testo, definendola un manualetto che non può coprire ogni dettaglio della confutazione. La conversazione si concentra sulla richiesta di approfondimento e sul tono amichevole con cui è stato invitato a proseguire. La sua risposta si basa su un invito diretto e senza fronzoli a sviluppare il tema.

La riforma della giustizia, il nuovo Csm, la necessità dell’Alta corte disciplinare. Contro pregiudizi e fandonie del fronte del No Ringrazio il direttore Claudio Cerasa che mi ha gentilmente e amichevolmente costretto a scrivere la seconda e ultima puntata di un manualetto che non può essere esaustivo rispetto alla confutazione delle fandonie propagandate dal fronte del No al referendum del 22 e 23 marzo. Per coloro che si fossero colpevolmente persi la prima puntata (pubblicata lunedì 9 marzo), il ragionamento si basava su quanto sostenuto da Hans-Georg Gadamer nel suo Wahrheit und Methode (e cioè "Verità e Metodo") e su quanto il pregiudizio prevalga nel contrastare le ragioni del Sì. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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