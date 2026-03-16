Quando il tempo cambia il significato delle parole | nasce Peace degli Otherworldly Music
Gli Otherworldly Music hanno pubblicato “Peace”, un brano che esplora come il linguaggio possa mutare con il cambiamento delle stagioni. La canzone si presenta come una riflessione sulla memoria e sui ricordi che riemergono silenziosi, quasi senza rumore, quando il tempo si trasforma. La musica accompagna questa sensazione di ritorno lento e discreto di emozioni sopite.
Ci sono ricordi che non fanno rumore quando tornano. Arrivano piano, quasi in punta di piedi, come una melodia che riaffiora nella mente dopo tanti anni. A volte basta una canzone per riaprire quella porta. È proprio da questo spazio sospeso tra nostalgia e consapevolezza che nasce “Peace”, il nuovo brano degli Otherworldly Music, il duo americano formato da Tyle e Anthony, capaci di trasformare una storia personale in un racconto che parla a chiunque abbia conosciuto il peso di un addio. “Peace” è una canzone che nasce da un ricordo lontano, da uno di quegli amori che sembrano destinati a durare per sempre e che invece si interrompono all’improvviso. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Articoli correlati
23/01 – Ddl stupri, Bongiorno cambia il testo: via “consenso” – A Davos nasce il Board of Peace – Oscar, record di candidature per SinnersHome > Podcast > 23/01 – Ddl stupri, Bongiorno cambia il testo: via “consenso” – A Davos nasce il Board of Peace – Oscar, record di candidature per...
"Comedy for Peace", gli spettacoli comici di Music for Peace tra risate e solidarietàA partire da venerdì 23 gennaio all'Arena Solidarbus di Music for Peace Creativi della Notte arriva Comedy for Peace.