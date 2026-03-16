Gli Otherworldly Music hanno pubblicato “Peace”, un brano che esplora come il linguaggio possa mutare con il cambiamento delle stagioni. La canzone si presenta come una riflessione sulla memoria e sui ricordi che riemergono silenziosi, quasi senza rumore, quando il tempo si trasforma. La musica accompagna questa sensazione di ritorno lento e discreto di emozioni sopite.

Ci sono ricordi che non fanno rumore quando tornano. Arrivano piano, quasi in punta di piedi, come una melodia che riaffiora nella mente dopo tanti anni. A volte basta una canzone per riaprire quella porta. È proprio da questo spazio sospeso tra nostalgia e consapevolezza che nasce “Peace”, il nuovo brano degli Otherworldly Music, il duo americano formato da Tyle e Anthony, capaci di trasformare una storia personale in un racconto che parla a chiunque abbia conosciuto il peso di un addio. “Peace” è una canzone che nasce da un ricordo lontano, da uno di quegli amori che sembrano destinati a durare per sempre e che invece si interrompono all’improvviso. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Quando il tempo cambia il significato delle parole: nasce “Peace” degli Otherworldly Music

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