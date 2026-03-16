Durante una partita, il Cagliari indossò una maglia celeste, stretta al corpo e con scollo a “v”, senza i dettagli decorativi tipici di alcune divise degli anni Sessanta. La scelta dell’abbigliamento attirò l’attenzione, creando un effetto visivo che ricordava le uniformi dei Mustangs, anche se senza gli elementi distintivi più marcati. La squadra si presentò così in campo, distinguendosi per l’aspetto estetico.

Nell’estate del 1967 a Chicago va in scena il primo campionato americano di calcio. E visto che gli Usa non avevano ancora i giocatori, si ebbe l'idea di "affittarli". Tra stadi enormi semideserti ed episodi sospesi tra verità e leggenda La maglia era celeste, attillata, scollo a “v” ma senza i laccetti di certe splendide divise anni Sessanta. E invece dei quattro mori, sul petto c’era una scritta stile cowboy: “Chicago Mustangs”. Ovvero il nome con cui il Cagliari di Gigi Riva, quello che tre anni dopo avrebbe vinto uno degli scudetti più belli e impossibili della nostra storia calcistica, si ritrovò a giocare un campionato intero in una terra inesplorata, per il pallone: gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Quando il Cagliari si travestì da Mustangs

Articoli correlati

Vertice decisivo per il stadio di Cagliari: quando si terrà l'incontro con FIGC e UEFALa discussione sul nuovo stadio di Cagliari e sulla candidatura per Euro 2032 entra in una fase cruciale.

Cagliari, Pisacane dopo il KO col Pisa: «Quando si perde è sempre difficile, sono colpevole per un aspetto»Massara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Infortunati Bologna, triplo stop nel match...

Ancora COLOMBO! De Rossi vince lo scontro salvezza: Genoa-Cagliari 3-0 | Serie A Enilive | DAZN

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Quando il Cagliari si travestì da...

Discussioni sull' argomento Adam Obert in rossoblù fino al 2030; Caracciolo si traveste da bomber: doppietta in 2 minuti che vale il 3-0 del Pisa sul Cagliari; Cagliari, tra pochi minuti le dichiarazioni di un giocatore rossoblù; Cagliari, Pisacane: Colpevole per come siamo scesi in campo ma siamo tutti responsabili.

Il 19enne ha perso la vita in un incidente in moto in via Cagliari: le iniziative di familiari e amici, dei tanti che gli volevano bene - facebook.com facebook

Pisa-Cagliari, le pagelle rossoblù: sprofondano tutti, errori in serie x.com