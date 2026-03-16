I pescatori di Manfredonia tornavano nel tardo pomeriggio, dopo aver passato ore in mare, con i telai che passavano attraverso le fessure del vecchio muro del Molo. I loro vestiti erano impregnati di nafta e la pelle arsa dal sole incerto. La scena si ripeteva quotidianamente, rappresentando un’immagine tipica del lavoro nel porto.

Manfredonia – I pescatori tornavano dalla pesca nei pomeriggi impregnati di nafta, accaldati da un sole incerto. La maggior parte dei pescherecci attraccavano momentaneamente al Molo di Levante. I marinai scendevano dalle imbarcazioni con il pescato nei telai, che facevano passare dal vecchio muro, diviso tra il mare e la strada.Un muro che esiste ancora oggi. Qualche giorno fa, insieme ad un amico, ho riscoperto quelle fessure, tornando indietro fino a quei giorni. Il passaggio dei telati avveniva dall’operatore di bordo, poi un secondo faceva passare dalla vecchia fessura i telai mentre il terzo – sul marciapiede – li afferrava, posizionandoli uno sull’altro ed in fila per portarli all’asta del mercato. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Quando i telai passavano dalle fessure del vecchio muro del Molo

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