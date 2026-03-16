Quando gioca l’Italia del baseball ai Mondiali | dove vedere la semifinale con il Venezuela in tv

Questa notte, l’Italia del baseball disputa la sua prima semifinale ai Mondiali contro il Venezuela al LoanDepot Park di Miami. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2 alle ore 1.00. È la prima volta che la nazionale si presenta in questa fase del torneo, segnando un momento importante nella sua storia. La partita rappresenta un evento di rilievo per il baseball italiano.

L'Italia si appresta a giocare la sua prima storica semifinale al World Baseball Classic 2026 contro il Venezuela al LoanDepot Park di Miami: diretta TV in chiaro su Rai 2 stanotte all'una. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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