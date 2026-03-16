Quando conviene accendere lavatrice e lavastoviglie per risparmiare sulla bolletta?
Durante la giornata, il costo dell’elettricità varia a seconda delle fasce orarie F1, F2 e F3. Accendere la lavatrice e la lavastoviglie durante le fasce meno costose può aiutare a ridurre i consumi. Le tariffe cambiano in modo significativo, quindi scegliere il momento giusto per usare gli elettrodomestici più energivori permette di risparmiare sulla bolletta.
Accendere gli elettrodomestici più energivori all'orario giusto può farci spendere meno: il prezzo dell'elettricità, infatti, cambia durante la giornata in base alle tre fasce orarie F1, F2 ed F3. Capire come funzionano e adattare di conseguenza le nostre abitudini può aiutarci a ridurre i consumi e risparmiare una somma consistente ogni anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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