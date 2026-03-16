Quando Antonelli ricordava al Festival di Trento | Al mio primo test in F1 nevicava

Nel 2024, il pilota Mercedes è stato ospite del Festival di Trento, dove ha ricordato il suo primo test in Formula 1 sotto la neve. Durante l’evento, ha anche parlato di Ayrton Senna, affermando di aver approfondito la conoscenza sul pilota brasiliano. Antonelli aveva invece raccontato, in passato, che la sua prima esperienza in F1 avvenne con la neve.

La prima vittoria di Antonelli in F.1, nel Gran Premio di Shanghai, era un'emozione che mancava all'Italia dal 2006, dall'ultimo successo di Giancarlo Fisichella. Sul podio, sul terzo gradino, c'era anche la Ferrari di Lewis Hamilton. Non era la prima volta che Kimi si piazzava davanti al sette volte campione del mondo, ma era la prima in cui si ritrovavano insieme sul podio. Ospite al Festival di Trento nel 2024, alla vigilia della sua prima stagione in F1, si era parlato anche di come eventualmente l'avrebbe presa Lewis: "È un signore, mi farebbe i complimenti". Antonelli, sul palco del Festival, aveva raccontato a tifosi e appassionati tutte le varie tappe che lo avevano portato ad essere un pilota Mercedes: "Con la velocità mi sono sempre trovato a mio agio", raccontava. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quando Antonelli ricordava al Festival di Trento: "Al mio primo test in F.1 nevicava..."

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F1, Charles Leclerc comanda al termine della mattinata del Day-1 dei test di Sakhir. Antonelli è vicinoCharles Leclerc ha chiuso al comando la prima metà del Day-1 della seconda serie di test di Sakhir riservati alla Formula Uno.

Aggiornamenti e notizie su Quando Antonelli

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Sono le 10.30 quando il volo da Istanbul atterra al Marconi, sostanzialmente 24 ore dopo i festeggiamenti sul podio di Shanghai per la prima vittoria in carriera. Kimi Antonelli ha fatto la storia, ed è raggiante quando esce dal settore arrivi dell'aeroporto. «La vitt - facebook.com facebook

Kimi Antonelli: «Bella gara, sono felice. Ma mi stava venendo un infarto quando sono uscito di pista» x.com