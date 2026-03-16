Quali sono le condizioni per ottenere la pensione di inabilità? 

Una dipendente della scuola è stata dichiarata inabile al lavoro e si è posta la domanda sulle condizioni necessarie per ottenere la pensione di inabilità. La questione riguarda i requisiti richiesti e le procedure da seguire per accedere a questa forma di tutela previdenziale. La situazione ha suscitato interesse tra coloro che vogliono conoscere i criteri previsti dalla normativa vigente in questi casi.

Il caso in commento riguarda una dipendente della scuola che dopo essere stata dichiarata non idonea permanentemente in modo assoluto al servizio ed aver ottenuto la risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità psicofisica assoluta al servizio a decorrere agiva per chiedere la pensione di inabilità di cui all’art.2, comma 12, L.33595. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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