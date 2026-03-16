Qualche ricordo dalle Paralimpiadi invernali

Durante le Paralimpiadi invernali, si sono visti atleti con protesi, atleti senza protesi e anche protesi usate senza la presenza di atleti. La competizione ha coinvolto diverse discipline e ha mostrato un'ampia varietà di tecnologie e partecipanti. Le immagini più memorabili sono state quelle di atleti che si sono sfidati sulle piste e di apparecchiature che hanno accompagnato le gare.

Atleti con protesi, atleti senza protesi, protesi senza atleti, e – tra le altre cose – una enorme sfera-souvenir e una piccola mascotte Nonostante le polemiche con cui erano iniziate, le Paralimpiadi di Milano Cortina sono state seguite, competitive e – come capita spesso – molto suggestive. È il merito delle storie degli atleti e degli aspetti curiosi e inusuali che riguardano i loro sport e le peculiarità con cui li affrontano. Dopotutto non è una cosa da tutti i giorni vedere un atleta scendere a oltre cento chilometri orari su un monoscì. Alcuni di questi momenti sono nelle foto qui sotto. Tra gli altri ci sono Milo – la mascotte delle Paralimpiadi, un ermellino che usa la coda al posto della gamba mancante – e l’enorme palla-di-neve souvenir comparsa durante l’apprezzata cerimonia di chiusura di domenica, a Cortina. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Qualche ricordo dalle Paralimpiadi invernali Articoli correlati Leggi anche: Paralimpiadi invernali, cerimonia inaugurale a Verona Come sono nate le Paralimpiadi invernaliC'entra molto la storia della loro versione estiva, ma anche quella di due ex soldati amputati dopo la Seconda guerra mondiale A Milano Cortina si... Cerimonia di Apertura Paralimpiadi 2026 in Arena Altri aggiornamenti su Qualche ricordo Temi più discussi: Dalle Paralimpiadi di Milano-Cortina al ricordo di Sydney: l’oro truccato della Spagna nel 2000; Oltre 4.600 volontari ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026: il racconto del primo giorno di Antonino; Milano Cortina, terminano le Paralimpiadi con la cerimonia di chiusura; Paralimpiadi 2026: tutto quello che c'è da sapere sulla cerimonia di chiusura a Cortina. Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: tutto quello che c'è da sapere sulla cerimonia di chiusura a CortinaIl 15 marzo Cortina d'Ampezzo ospita la cerimonia finale delle Paralimpiadi Invernali 2026: uno show inclusivo e contemporaneo chiamato Italian Souvenir, con i Planet Funk e Arisa. elle.com Costumi della cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: 500 ore di lavoro per la cartolina animata Italian SouvenirAbbiamo intervistato Maria Sabato, la costume designer che ha creato i costumi della cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 allp Stadio Olimpico del Ghiaccio ... vogue.it Le parole che mi hai lasciato di Giulia Baldelli È il racconto di un fratello in seguito al suicidio della sorella. Il protagonista, attraverso vari salti temporali, scandaglia la loro vita familiare, amicale ed amorosa, che si dipana tra qualche ricordo felice, ma soprattut - facebook.com facebook