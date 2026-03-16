Qualche ricordo dalle Paralimpiadi invernali

Da ilpost.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le Paralimpiadi invernali, si sono visti atleti con protesi, atleti senza protesi e anche protesi usate senza la presenza di atleti. La competizione ha coinvolto diverse discipline e ha mostrato un'ampia varietà di tecnologie e partecipanti. Le immagini più memorabili sono state quelle di atleti che si sono sfidati sulle piste e di apparecchiature che hanno accompagnato le gare.

Atleti con protesi, atleti senza protesi, protesi senza atleti, e – tra le altre cose – una enorme sfera-souvenir e una piccola mascotte Nonostante le polemiche con cui erano iniziate, le Paralimpiadi di Milano Cortina sono state seguite, competitive e – come capita spesso – molto suggestive. È il merito delle storie degli atleti e degli aspetti curiosi e inusuali che riguardano i loro sport e le peculiarità con cui li affrontano. Dopotutto non è una cosa da tutti i giorni vedere un atleta scendere a oltre cento chilometri orari su un monoscì. Alcuni di questi momenti sono nelle foto qui sotto. Tra gli altri ci sono Milo – la mascotte delle Paralimpiadi, un ermellino che usa la coda al posto della gamba mancante – e l’enorme palla-di-neve souvenir comparsa durante l’apprezzata cerimonia di chiusura di domenica, a Cortina. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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