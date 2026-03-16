A Rogoredo, il 26 gennaio, Abderrhaim Mansouri, noto come pusher, è stato ucciso nel boschetto locale. Nell’ambito delle indagini, sono stati iscritti nel registro degli indagati altri due colleghi di Cinturrino. L’assistente capo di polizia, accusato di omicidio volontario aggravato, si trova attualmente in carcere a San Vittore. Le autorità continuano a raccogliere elementi sui sospettati coinvolti.

Nuovi sviluppi nelle indagini sull’omicidio di Abderrhaim Mansouri, il pusher ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo dall’assistente capo di polizia Carmelo Cinturrino, che accusato di omicidio volontario aggravato è detenuto nel carcere di San Vittore. Nei suoi confronti sono emerse nuove accuse. Inoltre sono finiti sotto inchiesta ltri due colleghi. Le nuove accuse contestate a Cinturrino. Oltre all’accusa di omicidio volontario, la procura di Milano ha mosso nuove contestazioni a carico di Cinturrino: dall’ estorsione alle percosse, fino allo spaccio. Le accuse nascono dalle testimonianze a tappeto raccolte dai pm da tossicodipendenti e spacciatori arrestati da Cinturrino, ma anche chi ha solo ‘incrociato’ il poliziotto durante le sue operazioni antidroga, finite sotto la lente d’ingrandimento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Pusher ucciso a Rogoredo, altri due indagati tra i colleghi di Cinturrino

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