Può portare alla morte in poche ore Nuova epidemia scatta l’allarme | già due le vittime

Un’epidemia di meningite ha causato il decesso di due persone e il ricovero di diversi giovani in poche ore. L’allarme sanitario è stato immediatamente attivato a causa della rapida diffusione dei casi tra i più giovani, con i medici che monitorano attentamente la situazione. La malattia può essere mortale in poche ore e richiede interventi tempestivi.

Allarme meningite: una serie ravvicinata di casi tra giovani ha fatto scattare l’emergenza sanitaria, con due decessi e diversi ricoveri. Le autorità parlano di forma invasiva da meningococco, una patologia che può evolvere in poche ore e trasformarsi in sepsi. Proprio per la rapidità di peggioramento, si è attivata subito la macchina dei controlli. Il timore maggiore riguarda i contesti di vita “ravvicinati” come campus, locali, feste e convivenze: situazioni dove i contatti sono continui e il contagio può trovare terreno favorevole. I sintomi iniziali possono essere ingannevoli: febbre, mal di testa forte, vomito, stanchezza, confusione. Nei casi peggiori compare la sepsi, con rischio altissimo se non si interviene. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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