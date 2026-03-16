Puglia regione europea dello Sport Decaro | Pronti 3 milioni per eventi

Durante l’inaugurazione di “Puglia 2026 Regione europea dello sport”, il presidente della Regione ha annunciato che sono stati stanziati tre milioni di euro per finanziare eventi sportivi nella regione. Decaro ha spiegato che queste risorse saranno destinate a sostenere iniziative sportive con l’obiettivo di promuovere il turismo e valorizzare il ruolo dello sport nel territorio. La presentazione si è svolta in presenza di rappresentanti istituzionali e operatori del settore.

L’annuncio del presidente della Regione a margine dell’inaugurazione di “Puglia 2026 Regione europea dello sport”: risorse per promuovere il territorio attraverso le manifestazioni sportive A margine dell’inaugurazione di “Puglia 2026 Regione europea dello sport”, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha annunciato anche nuove risorse per promuovere lo sport come leva di sviluppo turistico. La Regione pubblicherà a breve un bando da tre milioni di euro destinato agli eventi sportivi, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra sport e attrattività del territorio. “Colgo l’occasione per annunciare il bando da tre milioni di euro per rendere lo sport anche un attrattore turistico. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Giochi del Mediterraneo: tavolo a Taranto con ministro dello Sport e presidente della Regione Puglia Decaro: "non possiamo permetterci di fallire"Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, a margine dell’incontro operativo con il... Napoli capitale europea dello sport 2026: eventi nazionali e internazionaliTempo di lettura: 3 minutiCinquantasei eventi sportivi, competitivi e no, per oltre 21 discipline. Una selezione di notizie su Puglia regione Temi più discussi: Puglia Regione Europea dello Sport 2026; Puglia regione Europea dello Sport 2026: il 16 marzo al Teatro Kursaal di Bari cerimonia inaugurale; Agenzia regionale 229.26 Decaro e Casili a cerimonia inaugurazione Puglia Regione Europea dello Sport 2026 lunedì 16 marzo; Trofeo CONI 2026, la mini Olimpiade giovanile in Puglia. Puglia regione europea dello sport 2026, Decaro Non solo competizione, ma anche coesione e saluteBARI (ITALPRESS) – Con una cerimonia andata in scena questa mattina al teatro Kursaal Santalucia di Bari, la Regione Puglia ha aperto ufficialmente l’anno di Puglia Regione europea dello sport 2026, r ... italpress.com Bari, al via Puglia Regione Europea dello Sport 2026 al Teatro KursaalOggi a Bari la cerimonia di inaugurazione di Puglia Regione Europea dello Sport 2026 al Teatro Kursaal. Il titolo è stato conferito a settembre 2024 da ACES Europe. Al via una stagione di eventi sport ... trmtv.it ULTIM'ORA - Giochi del Mediterraneo a rischio Decaro e Bitetti: “Grande attenzione a quanto sta accadendo. L’auspicio è che la guerra finisca presto” Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e il sindaco di Taranto Piero Bitetti intervengono sul ri - facebook.com facebook