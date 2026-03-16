Tre consiglieri provinciali di Avellino di Forza Italia sono stati eletti nelle recenti elezioni. Si tratta di Mauro Piccolo, Marino Sarno e Mimmo Landi, che hanno ottenuto il risultato in questa tornata elettorale. La loro elezione rappresenta un dato importante per il partito nella provincia e viene accolta con soddisfazione dai rappresentanti di Forza Italia.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Complimenti e auguri di buon lavoro ai tre neo consiglieri provinciali di Avellino di Forza Italia: Mauro Piccolo, Marino Sarno e Mimmo Landi. La loro elezione rappresenta un risultato significativo per il centrodestra e conferma il radicamento e la qualità della classe dirigente di Forza Italia in Irpinia”. Lo dichiara Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia e vice responsabile nazionale Enti Locali del partito. “Il risultato ottenuto – aggiunge Bicchielli – è anche il frutto di un lavoro politico serio e costante sul territorio, portato avanti dal coordinatore provinciale Angelo Antonio D’Agostino e dal consigliere regionale Livio Petitto, che stanno contribuendo a rafforzare la presenza e la credibilità del partito tra amministratori e comunità locali”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Provinciali, Bicchielli (Fi): “Tre eletti ad Avellino risultato significativo”

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