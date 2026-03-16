È stata preparata una nuova abitazione nel Comune di Palmoli per ospitare la famiglia coinvolta nel caso noto come “famiglia nel bosco”. Attualmente, i tre figli di Nathan e Catherine si trovano nella casa famiglia di Vasto, mentre si conclude la battaglia legale tra l’assistente sociale e gli avvocati dei genitori. La casa messa a disposizione è gratuita e pronta ad accogliere i membri della famiglia.

Mentre i tre figli di Nathan e Catherine restano, al momento, nella casa famiglia di Vasto è pronta l’abitazione messa a disposizione gratuitamente dal Comune di Palmoli per accogliere la “famiglia nel bosco“. Come riporta il Messaggero il Comune ha già liquidato oltre 24 mila euro per garantire l’accoglienza dei minori nella casa famiglia dove sono ospiti dal 20 novembre 2025: aveva già erogato 10.248 euro per coprire i mesi di novembre e dicembre, a cui si aggiunge la quota di 14.396 euro per i mesi di gennaio e febbraio. Prosegue intanto la battaglia legale tra le parti coinvolte in una vicenda che è al centro del dibattito anche politico... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pronta la casa per accogliere la “famiglia nel bosco”: battaglia legale tra l’assistente sociale e gli avvocati dei genitori

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