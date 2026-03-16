Il match tra Watford e Wrexham si gioca oggi per la trentaseiesima giornata di Championship. Il Watford, che non ha più obiettivi da raggiungere in questa fase, affronta il Wrexham, squadra coinvolta nella stessa competizione. La partita si svolge in un contesto di stagione ormai conclusa, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo.

Watford-Wrexham è valida per la trentaseiesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico Il Watford in questo momento della stagione non ha nulla da chiedere. E in questo recupero della giornata numero 36 il Wrexham ha una ghiotta occasione. Una di quelle da non perdere in nessun modo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sono 60 i punti che gli ospiti hanno collezionato fino al momento in questa classifica: a soli tre punti dal quinto posto ma dentro la zona playoff, una posizione da difendere. Non è complicato farlo in questo momento, perché c’è da dire una cosa. Il Wrexham da sei partite a questa parte, quando gioca in trasferta, non perde. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Watford-Wrexham: settimo di fila per i playoff

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