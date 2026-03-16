Lunedì si disputa la partita tra Rayo Vallecano e Levante, valida per la ventottesima giornata della Liga. La sfida si svolge allo stadio di Madrid, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti. Il match rappresenta un momento importante della stagione per le due formazioni, che cercano di migliorare la propria posizione in classifica.

Rayo Vallecano-Levante è una gara della ventottesima giornata della Liga e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico La bella e importante affermazione in Turchia in Conference nel corso della settimana ha permesso al Rayo Vallecano di mettere praticamente il lucchetto alla qualificazione al prossimo turno di Conference League. E più passa il tempo e più questa squadra conquista delle certezze che la possono portare avanti. Intanto, però, in questa sfida in programma nella serata di lunedì in Spagna, c’è da mettere in pratica il lucchetto alla salvezza. I trentuno punti conquistati fino al momento non sono bastevoli per rimanere tranquilli. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Rayo Vallecano-Levante: chiudono definitivamente i conti

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