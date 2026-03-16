Pronostico Portsmouth-Derby | l’ultima vittoria 14 anni fa

La partita tra Portsmouth e Derby si disputa nella trentottesima giornata di Championship. Portsmouth ha vinto l’ultima volta contro il Derby 14 anni fa. La gara si svolge in un momento in cui le due squadre occupano posizioni molto distanti in classifica. Le formazioni saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio e la partita sarà visibile su alcuni canali sportivi.

Portsmouth-Derby è valida per la trentottesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico C’è una grossa differenza di classifica tra queste due squadre. Una grossa differenza anche di motivazioni, tra le altre cose. Questo match, soprattutto per i padroni di casa del Portsmouth, mette in palio dei punti pesantissimi che possono fare decisamente la differenza per la salvezza. (Profilo Instagram Portsmouth) – Ilveggente.it Sì, al momento, rispetto a quelle che stanno dietro e che sarebbero retrocesse, il Portsmouth ha due partite in meno. Ma ha un solo punto di distacco, in positivo, rispetto ad una zona che vorrebbe dire andare in terza serie. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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