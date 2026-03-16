Pronostico Portsmouth-Derby County | l’ultima vittoria 14 anni fa

Per la trentottesima giornata di Championship, Portsmouth e Derby County si sfidano in una partita che ricorda l’ultima vittoria del Portsmouth contro il Derby, avvenuta 14 anni fa. La partita si gioca in un momento di forte divario in classifica tra le due squadre. La gara sarà visibile su alcune piattaforme e vedrà le formazioni schierate con diverse strategie.

Portsmouth-Derby è valida per la trentottesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico C’è una grossa differenza di classifica tra queste due squadre. Una grossa differenza anche di motivazioni, tra le altre cose. Questo match, soprattutto per i padroni di casa del Portsmouth, mette in palio dei punti pesantissimi che possono fare decisamente la differenza per la salvezza. Pronostico Portsmouth-Derby: l’ultima vittoria 14 anni fa (Profilo Instagram Portsmouth) – Ilveggente.it Sì, al momento, rispetto a quelle che stanno dietro e che sarebbero retrocesse, il Portsmouth ha due partite in meno. Ma ha un solo punto di distacco, in positivo, rispetto ad una zona che vorrebbe dire andare in terza serie. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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