Pronostico Chelsea-PSG | la statistica è salva

Chelsea e PSG si affrontano negli ottavi di finale di Champions League, con la partita che si gioca in trasferta per il team inglese. La sfida si svolge in un momento in cui gli ultimi minuti della gara di Parigi hanno deciso l’esito, lasciando poche speranze di qualificazione a una delle due squadre. La partita sarà trasmessa in diretta TV e le formazioni sono ancora da definire.

Chelsea-PSG è una partita degli ottavi di finale di Champions League: dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico Gli ultimi minuti della gara di Parigi hanno di fatto chiuso ogni discorso qualificazione. I campioni in carica andranno avanti mentre il Chelsea saluterà la massima competizione europea e non pochi pensieri. Perché bastava essere più agguerriti alla fine e la gara di martedì sera avrebbe potuto regalare delle emozioni diverse. Almeno però una statistica è salva: il Chelsea ha perso solamente una delle 11 partite casalinghe contro formazioni francese e non dovrebbe perderne un’altra. Almeno all’inizio i Blues cercheranno in tutti i modi di riaprire il discorso qualificazione ma poi alla fine i parigini, reggendo sicuramente l’urto, faranno emergere la maggiore qualità. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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