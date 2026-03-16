Pronostici di oggi 16 marzo | lo scontro salvezza allo Zini e la possibile festa del Menti per la promozione del Vicenza
Oggi, 16 marzo, si giocano due partite di rilievo: allo stadio “Zini” si affrontano due squadre in lotta salvezza, mentre al “Menti” il Vicenza potrebbe festeggiare la promozione. La serata dei posticipi mette in evidenza queste sfide che attirano l’attenzione degli appassionati di calcio e degli addetti ai lavori. Le squadre scenderanno in campo con obiettivi diversi e aspettative alte.
Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 16 marzo. La serata dei posticipi propone uno scontro diretto micidiale tra Cremonese e Fiorentina, con i Viola che lo devono vivere nel mezzo degli ottavi di finale di Conference League, ma anche la possibile festa del “Lane”, che battendo i giovani interisti conquisterebbe la promozione matematica. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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