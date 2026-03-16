Pronostici Brentford-Wolverhampton | marcatore e tiri in porta

Lunedì sera si gioca la partita tra Brentford e Wolverhampton, due squadre che si affrontano in un match di grande rilevanza. I pronostici si concentrano su chi potrebbe segnare e quanti tiri in porta ci saranno, evidenziando le possibili strategie delle squadre. La sfida si presenta come un momento chiave per entrambe, con aspettative di azioni offensive e occasioni da rete.

Pronostici Brentford-Wolverhampton: il lunedì sera regala una partita importante soprattutto per i padroni di casa. Ecco i giocatori decisivi L’attacco degli ospiti è il peggiore del campionato con 22 gol fatti. Molto pochi. Mentre la difesa, nonostante non abbia preso 52 reti, un’enormità, non è quella maggiormente perforata. Beh, i numeri dimostrano poca qualità nella truppa ospite e la classifica ne è lo specchio. Andiamo quindi a vedere insieme chi sono gli uomini che si potrebbero rivelare decisivi. Igor Thiago, attaccante dei padroni di casa, vive uno stato di forma incredibile. E anche la fortuna in questo momento lo aiuta. Ad esempio, il primo gol contro il West Ham in Fa Cup lo ha fatto con un pallone che lo ha colpito ed è finito in fondo alla porta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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