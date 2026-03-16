Progetto ENABLE per studenti migranti | materiali didattici linee guida e formazione online a disposizione dei docenti
Il progetto ENABLE mette a disposizione dei docenti materiali didattici, linee guida e corsi di formazione online dedicati agli studenti migranti. Questi strumenti sono pensati per supportare gli insegnanti nel gestire le esigenze di studenti provenienti da contesti diversi. Le risorse sono accessibili online e mirano a facilitare l'inclusione nel contesto scolastico. Il progetto si rivolge a docenti di diverse discipline e livelli.
Il progetto ENABLE offre ai docenti strumenti pratici e formazione mirata per favorire l'inclusione degli alunni migranti e dei rifugiati L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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